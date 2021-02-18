وزير الصحة الفرنسى يحذر من تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

كتب أحمد عرفة

حذر وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران من تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 586 وفاة و19590 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة الفرنسية، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 82812، فيما إجمالي عدد الإصابات 3489129.

وكانت الهيئة الفرنسية العليا للصحة أوصت بتطعيم الذين سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا بجرعة واحدة من اللقاح.