وزير الزراعة يترأس الوفد المصرى لاجتماعات مجلس محافظى الإيفاد عبر فيديو كونفرنس

كتب عز النوبى

ترأس اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الوفد المصرى فى اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي الإيفاد تحت عنوان التنمية الريفية شرط أساسي للصمود العالمي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2021.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات من كل من السيد جيلبير انغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و السيد جاو مانويل رئيس جمهورية أنجولا، وكذلك السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والسيد لويجي دي مايو وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية.

هذا وقد أكد القصير في كلمته التي سبق وتم إيداعها لدي الصندوق، على اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير قطاع الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية في الاقتصاد القومي،

كما أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات كمشروع البتلو و مراكز تجميع الالبان و المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس السيسي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادره الرئاسيه ( حياه كريمه) والذي من شأنه ان يغير من وجه الحياه لاكثر من ٥٥ مليون مواطن من سكان الريف المصري وتحقق تنمية شاملة ومتكاملة لسكان المناطق الريفية في كافة المجالات اضافة الى دورها في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل في 4500 قرية في عشرين محافظة خلال ثلاث سنوات بما سيؤدي لحدوث طفرات حقيقية في معدلات التنمية بالقرية المصرية.

وخلال كلمته المرسله للصندوق شدد السيد القصير على ان قطاع الزراعة المصري اثبت انه قطاع مرن قادر على مواجهة الصدمات والتعامل معها واستيعابها.

وأثني القصير على دور الصندوق في المساهمة في تطوير قطاع الزراعة حيث يعتبر الايفاد احد شركاء النجاح لوزارة الزراعة.

، وجدير بالذكر ان صندوق الايفاد يساهم في تمويل عدد كبير من المشاريع ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم) والذي تم اختياره من قبل الايفاد ليشارك كأحد قصص النجاح لمشروعات الايفاد في اقليم الشرق الادني وشمال افريقيا واوروبا. اضافة الي تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية (برايد).

وفي النهاية تقدم وزير الزراعة باسمه واسم الحكومة المصرية بالشكر للصندوق على ما يقوم به من دعم ومسانده للمزارعين وخاصة صغار المزارعين. كما وجه الشكر للسيد رئيس الايفاد ورؤساء واعضاء الوفود المشاركة بالاجتماع.

هذا وقد حضر الاجتماع كلاً من : السفير هشام بدر سفير مصر بروما وا.د سعد نصار مستشار وزير الزراعة و د رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما و د سعد موسى المشرف على الادارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية و د محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الاراضي هذا وتجدر الاشارة الى ان مجلس محافظي الايفاد قد وافق بالاجماع على اختيار السيد جيلبير انغبوا رئيس وزراء توجو الاسبق والرئيس الحالي للصندوق لدورة جديدة في رئاسة

الصندوق مدتها اربع سنوات