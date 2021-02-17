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وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمام و6 قراء إلى كندا لإحياء ليالى شهر رمضان

الأربعاء، 17 فبراير 2021 06:23 م
وزير الأوقاف يعتمد إيفاد إمام و6 قراء إلى كندا لإحياء ليالى شهر رمضان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء إيفاد 7 موفدين، "إمام و6 قراء"، من وزارة الأوقاف إلى كندا لإحياء ليالى شهر رمضان1442هـ ليصبح عدد الموفدين لإحياء ليالى شهر رمضان1442هـ (16) موفدًا حتى تاريخه، مشددة عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد .
 
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن الموفدين هم:
1. إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي
إمام وخطيب
القاهرة
 
2. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي
قارئ
الغربية
 
3. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل
قارئ
القاهرة
 
4. رمضان عبدالله موسى محمد
قارئ
الشرقية
 
5. زين العابدين سعد محمود
قارئ
القليوبية
 
6. محمد رمضان يونس جاد
قارئ
الدقهلية
 
7. بركات محمد أحمد جاد
قارئ
الشرقية

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