وزيرة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة ضمن قائمة "TIME" لأكثر 100 شخص تأثيرا بالعالم

كشفت مجلة تايم الأمريكية، عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم لعام 2021، وضمت القائمة اسم وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سارة الأميري، ضمن 100 من القادة الناشئين الذين يشكلون معالم المستقبل، وتتولى الوزيرة الاماراتي مهمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

وعبرت سارة الأميري، وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، عن سعادتها بهذه الجائزة، وغردت على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "أشكر "التايم" لتسميتي في قائمة 100 Next الخاصة بهم، إنها علامة تقدير أقبلها نيابة عن فريق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ بأكمله، وكثير منهم يستحقون التكريم أكثر مني".

Thanks to @TIME for naming me on their 100 Next list, it's a mark of recognition I accept on behalf of the entire Emirates Mars Mission team, many of whom deserve the accolade a great deal more than I.https://t.co/4Z3phX7C0V