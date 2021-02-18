والدة سائق تاكسى الإسماعيلية شهيد لقمة العيش: نفسى أجيب حق ابنى.. فيديو وصور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت والدة شهيد لقمة العيش بالإسماعيلية، سائق التاكسى الذى قتل غدرًا خلال عمله فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد أن تم طعنه عدة طعنات بالجسد، بمنطقة الإرسال بمدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وفارق الحياة بعد وصوله المستشفى، إن ابنها الراحل كان يقوم على رعايتها وخدمتها خاصة أنها تعانى من أمراض ووزنها كبير، مشيرة إلى أنها لا تستطيع دخول الحمام إلا بمساعدته.

وأضافت والدة شهيد لقمة العيش بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ابنى 27 عامًا وتم قتله فى رعيان شبابه، وكان طيب الخلق ولا توجد له أى عداوة مع أحد، ولم يتشاجر من قبل مع أى شخص، ولا أعلم لماذا تم قتله غدرًا وحرمانى منه، مطالبة بسرعة الوصول للجانى للحصول على حقها من قتله ابنها، الذى كان مقبل على الزواج.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تحرياتها حول واقعة العثور على سائق تاكسى يدعى السيد فايز عزيز ميخائيل 27 عامًا مطعونًا بـ 6 طعنات داخل سيارته بمنطقة الإرسال بمدينة الإسماعيلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتوفى بعد نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقال مصدر أمنى، إنه تم العثور على هاتف محمول المجنى عليه داخل سيارته ومبلغ مالى، بعد تفتيش السيارة، مؤكدًا أن التحريات المبدئية، والمعاينة كشفت تعرض السائق إلى 6 طعنات فى الرقبة والجانب الأيسر، وتوفى بعد نقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، متأثرًا بجراحه.

وقال مصدر طبى بمستشفى جامعة قناة السويس، إن سائق التاكسى ويدعى السيد فايز عزير ميخائيل، 27 عامًا وصل إلى المستشفى فى حالة إعياء شديدة إثر نزيف كمية كبيرة من الدم وإصابته بـ 6 طعنات مختلفة، بالجسم، وتم إسعافه وحاول الأطباء إجراء الطوارئ اللازمة له وانعاش عضلة القلب تمهيدًا لدخوله غرفة العمليات، إلا أنه فارق الحياة.

ولقى سائق تاكسى فى العشرينيات من عمره، مصرعه داخل سيارته، بعدة طعنات فى الرقبة والجانب الأيسر، فى منطقة الإرسال بالإسماعيلية، فى ظروف غامضة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال شهود عيان، إن عددا من السيارات المارة من الشارع فوجئت بسيارة مصادمة بالرصيف، فعندما نزلوا لمساعدة السائق، فوجئوا بإغماء السائق، وبه عدة طعنات، على الفور تم الاتصال بالشرطة، والتى حضرتك على الفور، وقامت سيارة الإسعاف بنقلة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وفارق الحياة بعد دخوله المستشفى.

وقالت مصادر إن المجنى عليه، فى العشرينات من عمره، وكان يجهز لحفل زفافه وتم قتله غدرًا، مرجحين، أن يكون القتل بهدف سرقة السيارة التاكسى، وعندما منعهم وتصدى لهم طعنوه بالرقبة والجانب الأيسر، وعندما اصطدمت السيارة بالرصيف فروا هاربين، إلا أن مصادر أمنية نفت ذلك وأكدت أنه تم العثور على جميع متعلقات الضحية داخل التاكسى، منها هاتفه المحمول وأمواله.

تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف، بتعرض بالعثور على سائق تاكسى مصاب بعدة طعنات بالرقبة والجانب الأيسر داخل سيارته بمنطقة الإرسال، وتم اصطدام سيارته بالرصيف على الفور تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، فى حالة فقدان الوعى، وتوفى بعد وصولة، وتكثف مباحث الإسماعيلية تحرياته للوصول إلى الجناة.



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