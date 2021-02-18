واشنطن: سنعمل مع المبعوث الخاص لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف فى اليمن

كتب أحمد عرفة

قال القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز،، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلم مع المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف في اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين، وقال المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، إن على الحوثيين وقف الهجوم على مأرب، موضحا أن على الأطراف اليمنية تحديد أهدافها من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى إلى اليمن أنه لا غنى عن الدعم الدولي لحل الأزمة اليمنية، موضحا أن هجوم مأرب يهدد السلام ويشكل خطرا على النازحين، متابعا: اليمنيون يعانون من عسكرة اقتصاد البلاد، لافتا إلى أن حل الأزمة اليمنية يتطلب إرادة سياسية، وأوضح المبعوث الأممى إلى اليمن أن على وقف النار في اليمن أن يرتبط بالمسار السياسي.