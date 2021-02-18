هيئة الغذاء والدواء السعودية تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

رويترز

ذكر التليفزيون السعودي اليوم الخميس، أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة أجازت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.

وكان قد توقع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، أن يكون للقاح الشركة للوقاية من كوفيد-19 تأثير كبير بخصوص الجائحة مع أنه ليس مثاليا. جاء ذلك بينما تعهدت الشركة بمضاعفة إمداداتها لأكثر من 200 مليون جرعة في الشهر بحلول أبريل.