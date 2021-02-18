اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 01:46 م
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هيئة الغذاء والدواء السعودية تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

الخميس، 18 فبراير 2021 01:20 م
هيئة الغذاء والدواء السعودية تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكر التليفزيون السعودي اليوم الخميس، أن هيئة الغذاء والدواء في المملكة أجازت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.

وكان قد توقع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، أن يكون للقاح الشركة للوقاية من كوفيد-19 تأثير كبير بخصوص الجائحة مع أنه ليس مثاليا. جاء ذلك بينما تعهدت الشركة بمضاعفة إمداداتها لأكثر من 200 مليون جرعة في الشهر بحلول أبريل.

واستُقبل اللقاح، الذي يُعطى في جرعتين وجرى تطويره مع جامعة أكسفورد، باعتباره "لقاحًا للعالم" لأنه أرخص وأسهل في توزيعه مقارنة باللقاحات المنافسة.

 
 

 


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