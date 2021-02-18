اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 فبراير 2021 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المهندسين يتواصل مع الصحة لعلاج مهندسة مصابة بمرض نادر على نفقة الدولة

الخميس، 18 فبراير 2021 10:59 ص
نقيب المهندسين يتواصل مع الصحة لعلاج مهندسة مصابة بمرض نادر على نفقة الدولة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة للمهندسة جهاد عز من مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك بعد علمه بإصابتها بمرض نادر أفقدها القدرة على الحركة، وتصدر حالة المهندسة جروبات مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات القليلة الماضية.
 
وأوضح نقيب المهندسين، أن وزيرة الصحة أكدت رعاية وزارة الصحة للمهندسة جهاد، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع المهندسة الشابة للحصول علي كل التقارير الطبية والأبحاث اللازمة لاستصدار قرار للعلاج علي نفقة الدولة، وأكدت وزيرة الصحة دعمها الكامل لحالة المهندسة جهاد.
وبدوره قدم المهندس هاني ضاحي شكر نقابة المهندسين علي سرعة الاستجابة والاهتمام من قبل الوزيرة.
 
وأوضحت نقابة المهندسين، أن حالة المهندسة جهاد من الحالات النادرة، حيث أصيبت بمرض عصبي أثناء حملها في طفلها الأول وبعد حوالي 4 أشهر من زواجها فقط مما أفقدها القدرة على الحركة تماما، ونظرا لندرة حالتها وعدم وجود علاج لها داخل مصر تحركت نقابة المهندسين المصرية للتواصل مع وزارة الصحة حيث يتطلب علاج جهاد السفر خارج مصر ويتكلف مصاريف باهظة.
 
وتخرجت المهندسة جهاد عز عادل من كلية الهندسة جامعة اسيوط تخصص كهرباء باور بتقدير عام جيد جدا عام 2016.
 
 

نقيب المهندسين

نقابة المهندسين

علاج مهندسة على نفقة الدولة

وزارة الصحة

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب المهندسين: ندعم وضع اشتراطات جديدة للبناء للقضاء على العشوائيات

الخميس، 28 يناير 2021 01:42 م

نقيب المهندسين يلتقى محمود الكومى مخترع "روبوت كورونا" ويؤكد دعم النقابة له

الأحد، 27 ديسمبر 2020 11:37 ص

نقيب المهندسين يشكل مجموعة عمل بالنقابة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 09:20 م

نقيب المهندسين: منظومة البناء الجديدة تسهم فى استعادة الشكل الحضارى

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 08:46 م

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية ونقيب المهندسين يناقشون منظومة إصدار تراخيص البناء

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 10:26 ص

نقيب المهندسين: الدولة حققت تقدم حقيقى على أرض الواقع بكافة المجالات

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 09:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة