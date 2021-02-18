نائب محافظ أسيوط يتفقد مبادرة حياة كريمة بأبنوب.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى تذليل كافة المعوقات التى تعوق التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلى كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بالريف المصرى والارتقاء بالأنشطة الخدمية والتنموية والتى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

كان المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط قد تفقد أعمال الرصف بطريق كوبرى الرزقة واستكمال تجهيزات الوحدة الصحية ومبنى الشئون الاجتماعية ومركز تعليم الحرف بقرية بنى محمد الشهابية بمركز أبنوب.

وأوضح نائب المحافظ أن العمل يجرى فى إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقرى صعيد مصر رافقه خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة وفتحى صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولى المتابعة بالمركزين.



نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بأبنوب