"مياه الأقصر" تواصل إصلاح خط مياه رئيسى فى شارع خالد بن الوليد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد شارع خالد بن الوليد بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مواصلة فرق الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، العمل فى أعمال الإصلاحات الطارئة فى خط المياه الرئيسي بالشارع وتقرر قطع المياه عن المدينة بأكملها لحين انتهاء العمل فى الإصلاحات.

وفى هذا الصدد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه عن مدينة الأقصر وبعض المناطق التابعة لها، وذلك بعد يومين من حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسى بالمدينة، الثلاثاء الماضى، وقالت شركة مياه الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تجرى حاليا أعمال الإصلاح الطارئة لخط المياه، بمتابعة المهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدير عام المياه ورؤساء الشبكات، وعدد من الفنيين، كما يتابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أعمال الكسر بخط المياه الرئيسى بشارع خالد بن الوليد.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بأن أعمال الإصلاح الطارئة قاربت على الانتهاء، لافتاً إلى أنه جارى العمل على إعادة ضخ المياه من جديد للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال لحظات معدودة.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الأربعاء، أنه استكمالاً لأعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسى للمياه بشارع خالد بن الوليد، تقرر تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء 17 فبراير، وحتى الساعة 6 صباح الخميس 18 فبراير، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسي للمياه.

وأهابت شركة مياه الشرب بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن، على الأرقام التالية:- (125 - 0952282406 -0952284116 – 01147999752) فى حالة الطوارئ.



أعمال-الإصلاح-الطارئة-بخط-مياه-رئيسى-بشارع-خالد-بن-الوليد



جانب-من-أعمال-الإصلاح-الطارئة-بخط-مياه-رئيسى-بشارع-خالد-بن-الوليد



شركة-مياه-الأقصر-تواصل-أعمال-الإصلاح-الطارئة-بخط-مياه-رئيسى