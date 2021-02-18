منسق اممى: مطلوب نحو 4 مليارات دولار عام 2021 لتجنب مجاعة فى اليمن

كتب أحمد علوى

دعا مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة اليوم الخميس إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية، محذرا من أن "اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

ومن جانبه اعتبر أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نك داير، أن السعودية كانت مركزية فى منع المجاعة فى اليمن على مدار العامين الماضيين، مشيداً بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة. وفق العربية.

وحذر داير من مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة داعياً إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية، وكشف أثناء زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في سبتمبر، أنه وضمن رحلته الأولى إلى الخليج وإلى السعودية يتطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن السعودية وبريطانيا تعتبران من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني.