اليوم السابع
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منسق اممى: مطلوب نحو 4 مليارات دولار عام 2021 لتجنب مجاعة فى اليمن

الخميس، 18 فبراير 2021 05:54 م
منسق اممى: مطلوب نحو 4 مليارات دولار عام 2021 لتجنب مجاعة فى اليمن مارك لوكوك
كتب أحمد علوى

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دعا مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة اليوم الخميس إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار في عام 2021 لتمويل العمليات الإنسانية، محذرا من أن "اليمن يتجه سريعا نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود".

ومن جانبه اعتبر أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نك داير، أن السعودية كانت مركزية فى منع المجاعة فى اليمن على مدار العامين الماضيين، مشيداً بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة. وفق العربية.

وحذر داير من مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة داعياً إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية، وكشف أثناء زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في سبتمبر، أنه وضمن رحلته الأولى إلى الخليج وإلى السعودية يتطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن السعودية وبريطانيا تعتبران من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني.

 


مارك لوكوك

المجاعة فى اليمن

مبعوث اممى

اخبار العالم

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