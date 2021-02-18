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منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: اليمن يتجه نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم

الخميس، 18 فبراير 2021 05:33 م
منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة: اليمن يتجه نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم مجلس الامن
كتب أحمد عرفة

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عقد مجلس الأمن جلسة اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع التي تشهدها اليمن، والتصعيد العسكرى القائم بين كل من الجيش اليمنى والحوثيين.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحد، إن  اليمن يتجه بسرعة نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود.

وشن الحوثيون حملتهم للسيطرة على مأرب الواقعة على بعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء قبل نحو عام وكثفوا هجماتهم في الأيام الماضية.

ورجحت "فرانس برس" أن الجماعة تسعى إلى السيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع حكومة هادي، لأن هذا الإنجاز سيقوض بشكل ملموس المواقع التفاوضية للحكومة المعترف بها دوليا.

 


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اليمن

ازمه اليمن

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