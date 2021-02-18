مندوب السعودية للأمم المتحدة: موقف واشنطن واضح من الدور السلبى لميليشيات الحوثى

كتب أحمد عرفة

قال مندوب السعودية للأمم المتحدة، عبد الله المعلمى، إن موقف واشنطن واضح من الدور السلبي لميليشيات الحوثي، متابعا: نشارك القلق الدولي من التصعيد الحوثي ضد مأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مندوب السعودية للأمم المتحدة، أن على الحوثيين وقف التصعيد العسكري في مأرب، مستطردا: نأمل بأن يقنع الضغط العسكري والدبلوماسي الحوثيين بوقف التصعيد.

وأوضح مندوب السعودية للأمم المتحدة، أن هناك حراكا دوليا لإيجاد ظروف تنجح التسوية السياسية بقيادة المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي الأولوية للحل في اليمن.

وأكد عبد الله المعلمى، توحيد الصف الداخلي بين الانتقالي والشرعية يقوي موقفهما التفاوضي، موضحا أن الحوثيين مرتبطون بإيران لكن قدرة صمودهم داخليا محدودة.

وتابع مندوب السعودية للأمم المتحدة، أن على العالم إدراك مسؤوليته إزاء ما يحصل في اليمن، موضحا أن ما يجري باليمن ليس مسؤولية دولة واحدة وعلى العالم تحمل مسؤولياته.