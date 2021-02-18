مصرع شاب وإصابة شقيقته باختناق عادم مولد كهرباء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه وأصيبت شقيقته بحالة اختناق بسبب عادم مولد كهرباء بمركز بدر بالبحيرة، وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وصول "محمود ح.ع" 17 سنة جثة هامدة و "أسماء ح . ع "21سنه مصابه مقيمين بقرية الكفاح، لمستشفى بدر المركزى إثر تعرضهما لاختناق بسبب عادم مولد كهرباء، وتم إجراء الرعاية الطبية للمصابة، ونقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.