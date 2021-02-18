اليوم السابع
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مصرع سيدة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية لتعرضها لأزمة نفسية

الخميس، 18 فبراير 2021 01:37 م
مصرع سيدة فى القنطرة غرب بالإسماعيلية لتعرضها لأزمة نفسية انتحار - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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لقيت سيدة فى الثلاثينيات من العمر، مصرعها بعد أن أقدمت على الانتحار داخل غرفتها بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، لمرورها بحالة نفسية سيئة، وحبس زوجها، حسب تصريحات أقاربها.

وعثرت شقيقة السيدة المنتحرة ووالدة زوجها، على جثمانها داخل غرفتها، وتبين انتحار السيدة بحبل مُعلق في سقف غرفتها الخاصة، وقالت إحدى أقاربها إن السيدة  المنتحرة تعرضت لحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية آثر حبس زوجها .

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد حسن رضوان، رئيس مباحث القنطرة غرب، يفيد مصرع سيدة داخل منزلها بدائرة المركز، على الفور أنتقل رئيس مباحث القنطرة غرب لمكان الواقعة، وتبين انتحار السيدة بحبل مُعلق في سقف غرفتها الخاصة أثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

 


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