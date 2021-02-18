وفي السياق، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، داخل أراضي الفلسطينيين المحاذية للسياج الفاصل شرق بلدة وادي السلقا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقامت بعمليات تجريف في المنطقة.

وتتوغل آليات الاحتلال بشكل شبه يومي داخل أراضي الفلسطينيين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وإتلاف للمزروعات، إضافة إلى فتح سدود مياه تجميع الأمطار، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.