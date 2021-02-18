مدير الصحة العالمية: السلام شرط أساسى للصحة وبالعمل معا يمكننا إيقاف كورونا

ريهام عبد الله

وجه الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، الشكر لدومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، على دعوة بلاده لمجلس الأمن بتبنى قرار لوقف إطلاق النيران فى مناطق الصراع لإيصال لقاحات فيروس كورونا المستجد، قائلا: "السلام شرط أساسي للصحة وفقط من خلال العمل معًا بسلام يمكننا إيقاف كوفيد 19".

وقال تيدروس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "شكرا لك، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، لدعوة أعضاء مجلس الأمن إلى دعم وقف إطلاق النار لضمان وصول اللقاحات إلى السكان الأكثر ضعفاً، السلام شرط أساسي للصحة وفقط من خلال العمل معًا بسلام يمكننا إيقاف كوفيد 19".



مدير منظمة الصحة العالمية

وفى سياق متصل، كشف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن أن بلاده ستحث مجلس الأمن على تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مناطق الصراع للسماح بإيصال لقاحات فيروس كورونا، بحسب مصادر إعلامية.

وكان الوزير البريطاني قال فى وقت سابق، إن لديه مخاوف تتعلق بمستوى التيسيرات المتاحة لبعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى الصين، مرددا بذلك الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة.