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محكمة عراقية تقضى بالإعدام مرتين شنقا حتى الموت لسيدة ألقت طفليها فى نهر دجلة

الخميس، 18 فبراير 2021 06:55 م
محكمة عراقية تقضى بالإعدام مرتين شنقا حتى الموت لسيدة ألقت طفليها فى نهر دجلة الشرطة العراقية
كتب أحمد علوى

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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكما بالاعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي، في جريمة اهتز لها الرأي العام العربي والعالمي.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرار الحكم بالاعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة القت بأطفالها من أعلى أحد جسور بغداد". وفي 19 اكتوبر الماضي، صدم العرقيون والعالم أجمع بخبر عن أم عراقية رمت طفليها من جسر الأئمة فوق نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

 

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، بأن قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ودوريات مركز شرطة الكاظمية تمكنت من القبض على المرأة التي قامت برمي أولادها من أعلى جسر الأئمة ضمن منطقة الكاظمية بسبب خلاف مع طليقها.

 

وقامت فرق الإنقاذ بالبحث عن جثتيهما، وأوردت وسائل إعلام عراقية بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثتي الطفلين.

 

 


العراق

محكمة عراقية

نهر دجلة

اخبار العراق

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