محافظ سوهاج يعد بزيارات مفاجئة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة والوقوف على أبرز ما قامت به خلال الفترة الماضية، بحضور أعضاء اللجنة، ومديري المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة .

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بالشكل العام للمكان في كافة المراكز التكنولوجية؛ لتسهيل خدمة المواطنين، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة جميع المراكز التكنولوجية بزيارات مفاجئة خلال الأيام القليلة القادمة للاطمئنان على انتظام سير العمل وتلافي أية معوقات، موجها بإعداد كتاب دوري يتضمن تعليمات بشأن تطوير أداء العمل داخل المراكز التكنولوجية في الفترة المقبلة.

ومن جانبه أشار نائب المحافظ إلى إعداد تقارير مفصلة بالزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية؛ يتم عرضها بصفة دورية على السيد الوزير المحافظ، ودراسة الوضع الراهن لتلك المراكز على أسس علمية للاستفادة منها في خطة التطوير.