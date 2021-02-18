محافظ بورسعيد يناقش إجراءات وسبل تسهيل نقل محصول البنجر

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، لقاءا موسعا مع عدد من مزارعى بنجر السكر بالمحافظة، وذلك لمناقشة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لنقل محصول البنجر من بورفؤاد لبورسعيد وسبل التيسير على المزارعين، وكذلك مناقشة الإجراءات التنسيقية بين المحافظة والجهات المعنية المختلفة، فى إطار خطة المحافظة لزيادة إنتاجية محصول بنجر السكر.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، المهندس محمد حلمي المستشار الزراعي للمحافظة، وممثلى مزراعي سهل الطينة، والجهات الأمنية المختصة.

واستعرض محافظ بورسعيد، الإجراءات التنسيقية المتعلقة بنقل المحصول الزراعي للبنجر عبر إنفاق بورسعيد، وذلك فى إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة.

وأوضح المحافظ، أن مساحة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر تتعدى 35 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار خطة دعم القطاع الزراعى لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أننا نهدف لتحقيق أعلى انتاجية من زراعة بنجر السكر، ونوفر كافة الدعم للمزارعين وشركات السكر من أجل تذليل العقوبات التى تساهم فى تنمية القطاع الزراعى .

وقال اللواء عادل الغضبان، إن المحافظة سوف تساعد فى نقل محصول البنجر إلى مصانع السكر وتذليل كافة العقبات فى هذا الشأن، كما تساهم فى توفير الأسمدة و متطلبات المزارعين، موضحا أننا نهدف لتشجيع تنمية سيناء، والاستفادة من انتاجية أراضى سهل الطينة والتى توفر أعلى إنتاجية من محصول البنجر، ونقدم كافة التسهيلات اللازمة للارتقاء بالمجال الزراعى ببورسعيد على غرار كافة المشروعات.