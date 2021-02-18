محافظ الفيوم : 5.4 مليار جنيه تكلفة تطوير قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق.. صور

تواصلت سلسلة الاجتماعات التنفيذية والحوارات المجتمعية للدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع أهالى مركزى اطسا ويوسف الصديق، للوقوف على احتياجات ومطالب الأهالي، والخطط التنفيذية للمشروعات المزمع إنشاءها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.
أجرى "الأنصاري" اليوم اللقاء المجتمعى الثانى بمركز اطسا والذى عُقد بمركز شباب دفنو، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والدكتور أحمد حسنى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجى الجامعات، وعدد من أهالى المركز.
فى مستهل اللقاء، قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، هى الأقوى خلال المائية عام الأخيرة، والتى تستهدف تطوير الريف المصرى خلال 3 أعوام، وتقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، لإيجاد حلول جذرية لها فى توقيتات زمنية محددة، موضحاً أن المبادرة تشمل قرى مركزى اطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
وأضاف، أنه فور إعلان المبادرة قامت المحافظة بوضع الخطط العلمية اللازمة، والعمل بشكل منهجى متكامل لدراسة احتياجات المركزين من البنية التحتية والخدمات العامة، وكذلك فتح نوافذ حوارية مع المواطنين من خلال جلسات الحوار المجتمعي، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، فضلاً عن تشكيل لجنة للتخطيط المحلى بالمحافظة لوضع خطط التطوير بالتنسيق مع مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وضع المخطط الرئيسى لتطوير المركزين والقرى الأم وتوابعها، كما تم الانتهاء من الشكل الأول للاحتياجات ومطابقة الخطط مع مطالب المواطنين خلال جلسات الحوار المجتمعي، لافتاً إلى المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، لإجراءات تطبيق المبادرة.
استمع محافظ الفيوم لمطالب واقتراحات واحتياجات المواطنين، وأشار "الأنصاري" أن تكلفة التطوير بمركز اطسا تبلغ نحو 5,4 مليار جنيه، مؤكداً أن القطاع المدنى له دور مهم وشريك أساسى فى تنفيذ المبادرة، مثمناً دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا الشأن، كما أكد المحافظ أن قطاع الثقافة شريك أساسى بالمبادرة الرئاسية، مشيراً أنه سيتم تطوير المكتبات بمراكز الشباب لتكون بمثابة منصات ثقافية، كما أعلن المحافظ أنه سيتم إنشاء 3 مراكز خدمات متكاملة بمركز اطسا، لتوفير الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن فى مكان واحد، مؤكداً أنه سيتم مراعاة خطوط السير والكثافات السكانية خلال تنفيذ هذه المراكز.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال الميزات النسبية لكل قرية من القرى، وتنميتها وتسويق منتجاتها، موضحاً أن خطط التطوير لا تقتصر على الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وإنما تشمل التصنيع الزراعى وبناء تكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة، لتحقيق فوائد مباشرة لأهالى هذه القرى، الأمر الذى استلزم سماع رأى فئات أخرى مثل المرأة والشباب والأحزاب السياسية، بهدف التنوع فى عرض القضايا والتعرف على الاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن المبادرة تسعى لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتضمن له حياة كريمة.
وكشف "الأنصاري" عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية جميعها مكونات أساسية بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على قطاع الزراعة الذى يمتاز به مركز إطسا، وأوضح المحافظ أن مشروعات الزراعة والرى تتحرك بصورة متكاملة، كما أن مشروعات تبطين الترع يصاحبها التوسع فى مشروعات الرى الحديث، وتبطين المساقي، للحفاظ على المياه من الإهدار وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية، لافتاً إلى انخفاض عدد الشكاوى من نقص مياه الرى خلال الصيف الماضى بنحو 30 % مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً ونتائج حقيقية إيجابية، نتيجة التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث وتبطين الترع والمساقي، بالتنسيق بين مديريتى الزراعة والرى والبنك الزراعى وجهاز تنمية المشروعات.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن خطة العمل فى تنفيذ المبادرة الرئاسية تعتمد على التنسيق المتكامل والعمل المشترك بين قطاعات العمل التنفيذى المختلفة، مع منظمات المجتمع المدني، والقيادات الطبيعية، والمواطنين، فضلاً عن المصارحة، والمكاشفة المجتمعية، للوقوف على المشكلات وإيجاد الحلول الجذرية لها، مشيراً أنه سيتم الإعلان للمواطنين عن المشروعات التى سيتم تنفيذها وأماكنها وتوقيتاتها الزمنية المقررة.
من جهته، قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن وكلاء الوزارة وممثلى القطاعات، استعرضوا خلال الاجتماع عدداً من ملامح المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المبادرة، ومنها مشروعات للشباب والمرأة بعدد 68 قرية، موضحاً أنه سيتم خلال 3 أسابيع توزيع شيكات 47 مشروعاً للشباب بفائدة بسيطة ودون ضمانات، وفى مجال تمكين المرأة يجرى تنفيذ 7 برامج تدريبية يستفيد منها 200 سيدة بمركزى اطسا ويوسف الصديق، فضلاً عن ترخيص 914 مشروع تسمين "كارة منزلية"، فيما قامت جامعة الفيوم بتشكيل مجموعتى عمل لإعداد خريطة اقتصادية باحتياجات المركزين، فضلاً عن أعمال رصد ودراسة ومتابعة الأسر الأولى بالرعاية من خلال المجموعات الطلابية، وفى مجال الشباب والرياضة سيتم تطوير عدد كبير من مراكز الشباب بالقرى الأم، منها 8 مراكز سيتم تحويلها إلى مراكز شباب حضارية، فضلاً عن إقامة أندية للأنشطة المتكاملة لخدمة كل مجموعة من هذه القرى.
وأضاف، أن قطاع التعليم يستهدف تنفيذ 46 مشروعاً تعليمياً بمركز إطسا، كما يستهدف قطاع الصحة تطوير 22 وحدة صحية بالمركز، بالإضافة إلى مبنى استقبال وطوارئ وعناية مركزة بمستشفى اطسا المركزي، كما تشمل مبادرة مناهضة الهجرة غير النظامية بمركز اطسا التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات، تطوير البنية التحتية، وترميم وتطوير 9 مدارس، ووحدة صحية، وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات تشغيل الشباب والفتيات، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.
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