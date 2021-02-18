محافظ أسيوط يشهد تسليم أجهزة التابلت على مسئولى وحدة المتغيرات المكانية

أسيوط هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توزيع أجهزة التابلت والطابعات وأجهزه الكمبيوتر على مسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الوحدة تماشياً مع سياسة الدولة فى ميكنة جميع القطاعات من خلال إنشاء قواعد بيانات لجميع أملاك الدولة والأملاك الخاصة وطبقًا لما تقوم به وحدة المتغيرات المكانية من التعامل بالإحداثيات وتوقيعها على برنامج "ARC MAP - Google earth" وما تقوم به وحدة البنية المعلوماتية من إعداد الخرائط لتمكين متخذى القرار من متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة للاستفادة من قاعدة البيانات التحليلية عن جميع المشروعات التى تقوم بها الدولة والخرائط التى يتم تحديثها بصورة يومية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر فبراير بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة والعميد محمد اسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

استعرضت المهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة دور الوحدة ومراحل التطوير التى تمت وتدريب الكوادر التى تعمل بالمراكز والأحياء مشيرة إلى إنه تم توزيع أجهزة التابلت والطابعات وأجهزة الماسح الضوئى على جميع المراكز والأحياء بالمحافظه حيث تم ربط وحده المتغيرات بالمساحة العسكرية وتم استلام أول تقرير بالأمس من المساحة العسكرية هذا بالإضافة إلى ميكنة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدة والمتابعة المستمرة لكافة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وجميع مخالفات البناء بصفة يومية.

وأشار المحافظ إلى أن المجلس التنفيذى للمحافظة وافق خلال جلسته على ضرورة أن تكون هناك موافقة لوحدة البنية المعلوماتية المكانية المتمثلة فى وحده المتغيرات المكانية من ضمن الموافقات اللازمة لاستخراج التراخيص الخاصة بالمشروعات التى سيتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة أو قرارات التخصيص عند اختيار المواقع لإقامة مشاريع عليها أو تطويرها لتحقيق أهداف البنية المعلوماتية المكانية ووحدة المتغيرات المكانية فى عمل خريطة رقمية للمحافظة مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وخاصة بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك وفقًا لمراجعات كشف المتغيرات المكانية "التعديات على أراضى الدولة" من خلال صور الأقمار الصناعية الوارد للمحافظة من هيئة المساحة العسكرية وتحديد التعديات على الواقع والتعامل الفورى معها قبل استقرارها.

وأكد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات بالمراكز والأحياء وتنفيذ قرارات الإزالة ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضى أملاك الدولة والأرض الزراعية والتى تعتبر مصدر الأمن الغذائى لمصر مشددًا على سرعة نهو أعمال التطوير وخاصة بعد تزويدها بأحدث أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة تحديد المكان "G.P.S" وذلك ضمن خطة المحافظة وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط بواسطة هيئة المساحة العسكرية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تنفيذاً لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية واسترداد حق الشعب.



محافظ أسيوط يشهد تسليم أجهزة التابلت