محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم.. صور

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز وذلك فى إطار جولاته المكثفة لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وذلك ضمن أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب .

المحافظ تفقد أعمال رصف شوارع جزيرة ساحل سليم والتى يجرى رصفها ورفع كفائتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ساحل سليم للعام المالى 2020/2021 ، مشدداً على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.

وقال المحافظ إن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حاليًا هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتا أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الاساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال جولته حرصه الشديد على متابعه كافه المشروعات التى تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظه ميدانيًا للوقوف على نسب التنفيذ مشيرًا الى أهميه العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز موجهًا رئيس مركز أبنوب بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة بالتنسيق مع هيئة الطرق مع التنبيه على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية .



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم