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محافظ أسوان: تلقى 19 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بـ 70 مليون جنيه

الخميس، 18 فبراير 2021 12:42 م
محافظ أسوان: تلقى 19 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بـ 70 مليون جنيه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم.

وأكد محافظ أسوان، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.

 وأشار اللواء عطية إلى أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذاً لتوجهيات رئيس الوزراء ، وأيضاً تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأوضح أشرف عطية بأنه وفقاً للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة  35 % إذا قام بالسداد فى شهر فبراير الحالى ، و 40 % إذا قام بالسداد إنتظاراً لشهر مارس المقبل وذلك بدلاً من الـ 25 % التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية.

 


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