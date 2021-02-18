متجر هواوي الإلكتروني HUAWEI Online Store يحقق نجاحاً غير مسبوق بعد أسبوع من إطلاقه

أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن تحقيق متجرها الإلكتروني HUAWEI Online Store نجاحاً ساحقاً في وقت قياسي بعد إطلاقه بأسبوع واحد، حيث شهد المتجر إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الشراء مع نفاذ العديد من الأجهزة المطروحة من الهواتف الذكية والحواسب النقالة وغيرها.





يأتي هذا الإنجاز ليؤكد نجاح هواوى فى توفير منصة تسوق آمنة للسوق المصرية تمكن المستخدمين من الحصول على أجهزة هواوي المتطورة بسهولة، كخطوة إضافية من هواوي لتوفير تجربة شراء متكاملة بالسوق المصرية، علاوة على الخدمات التي توفرها فروع HUAWEI Experience Store وشبكة شركاء هواوي من الموزعين المعتمدين.

وعلق بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر "إن هذا الإنجاز يعكس نجاح هواوي في توفير خدمات متكاملة لتلبية إحتياجات المستهلك المصري من الأجهزة والخدمات المتطورة، وأهمية إتاحة أساليب وقنوات آمنة للشراء. ويشجعنا هذا الإنجاز على الإبتكار في منظومة خدماتنا، وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الذكية تحقيقاً لمبدأ النظام المتكامل HUAWEI Ecosystem."

وصرح بيك ين أن هواوي قامت بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال العام الماضي 2020 للتوسع في إنشاء الموقع لإكتروني HUAWEI Online Store وزيادة عدد فروع HUAWEI Experience Store خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتقديم خدمات هواوي المتميزة في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على توفير المستهلكين بفرصة تجربة منتجات هواوي قبل شرائها وتقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفني وإعطائهم تجربة شاملة فريدة من نوعها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت هواوي سابقاً عن عروض وخصومات تصل إلى 50% على أجهزتها المتاحة احتفالاً بهذا الإطلاق، بالإضافة لقسائم مجانية عند التسجيل. ويتميز المتجر الإلكتروني بتصميم وتجربة مستخدم سلسة وسهلة عبر تصميم بسيط، بالإضافة للعديد من أساليب الدفع المختلفة تتنوع بين الدفع الإلكتروني عبر "فوري"، والدفع عبر البطاقات البنكية، أو الدفع النقدي عند الاستلام.

جدير بالذكر أن هواوي تولي اهتماماً خاصاً بتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري وتحقيق تطلعاته حتى يتمكن من التجاوب مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تعتبر هواوي داعماً رئيسياً لها في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية. وتتضمن هذه الجهود تطوير خدمات هواوي للهواتف النقالة HMS Core الفريدة والخاصة بهواوي دمج التطبيقات عبر أجهزة مختلفة، مما توفر المزيد من الراحة وتجارب سلسة، علاوة على التحسين المستمر لمنصة HUAWEI AppGallery لتوفر تطبيقات مبتكرة تحافظ على حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم بشكل صارم مع تزويدهم بتجربة ذكية.