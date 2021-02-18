ما الدور القانونى لمصلحة الطب الشرعى فى الكشف عن الجرائم؟

كتب أحمد عبد الهادى

"مصلحة الطب الشرعى" اسم يتردد على آذان الجميع دائما، والحاضر فى جميع الكوارث، ومن أهم المصالح فى وزارة العدل، لدورها الهام فى فحص وبحث الكثير من القضايا في شتى المجالات، والمضبوطات في الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق في الوصول إلى الحقيقة بالعديد من القضايا.

وفى إطار الخدمات التي تقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء يقدم أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى في التالي :-

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى :

1- تشريح جثث المتوفين في الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيا : اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم ، المني – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووي (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

تختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

2- آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى:

1- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير :

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية – لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.