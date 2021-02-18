اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 05:39 م
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قطع المياه عن 3 مناطق بمدينة أسوان لتنفيذ أعمال تطوير فى المحطات

الخميس، 18 فبراير 2021 04:27 م
قطع المياه عن 3 مناطق بمدينة أسوان لتنفيذ أعمال تطوير فى المحطات انقطاع المياه - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تشهد عدة مناطق بمدينة أسوان انقطاع مياه الشرب، غدا الجمعة، بسبب تنفيذ أعمال ربط خط 300 مم جديد بخط أخر 400 مم بجوار نادى أسوان الرياضي.

 

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان في بيان صحفي، أنه نظرا لقيام الشركة  بتنفيذ أعمال ربط خط 300 مم ( جديد ) بخط أخر 400 مم بجوار نادى أسوان الرياضي وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( أطلس – الكورنيش من نادى أسوان الرياضى وحتى نادى القوات المسلحة  بجانب ضعفها في باقى المناطق بوسط المدينة وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 19/2/2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 20/2/2021 .

 

 

 


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