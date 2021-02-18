قاضية مقربة من الرئيس اللبنانى تتسلم ملف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها أنه تم الاتفاق على اسم قاضية بديلة عن القاضى صوان مقربة من الرئيس اللبنانى ميشال عون لتتسلم ملف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت.

وفى وقت سابق، قال المحامي يوسف لحود، الذي يمثل نحو 1400 من ضحايا انفجار مرفأ بيروت لرويترز، إن محكمة لبنانية قررت اليوم الخميس استبعاد القاضي فادى صوان من التحقيق فى الانفجار.

ووجه صوان اتهامات لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس ودمر مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعد أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية.