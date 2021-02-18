فلسطين تحمل إسرائيل جريمة إغراق أراضى زراعية شرق غزة

أ ش أ

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إغراق الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة، مطالبة المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة الخروج عن صمتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعب فلسطين بما في ذلك حماية المزارعين الفلسطينيين وأرضهم وزراعتهم ومحاصيلهم.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، بأن إقدام قوات الاحتلال على إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بواسطة فتح عبارات مياه الأمطار، ما أدى لتدمير تلك الأراضي ووقوع خسائر كبيرة للمزارعين هي جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها المرة الثانية التي ترتكب فيها قوات الاحتلال هذه الجريمة خلال شهر، وهي جزء لا يتجزأ من اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بهدف تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والآلام والعذابات التي تتكبدها الأسر وأجيالها.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية، المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الإحتلال، بما فيها جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.