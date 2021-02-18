غلق مركزين للدروس الخصوصية بالقنطرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية بمركز ومدينة القنطرة غرب تنفيذا لقرار المحافظ السيد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بإغلاق جميع السناتر التعليمية بنطاق المركز والمدينة وفقاً للقانون، لمواجهة تلك الظاهرة والحد من التجمعات التي تسبب عدوى فيروس كورونا بمتابعة وتوجيهات اللواء أحمد شعيب، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالقنطرة غرب، وبحضور عبد السلام احمد مدير الادارة التعليمية، ودسوقي مأمون مسئول الاتصال السياسي بالإدارة ووليد اللفطي مدير المتابعة بالوحدة المحلية للمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة التي جرى شنها، اليوم، عن غلق مقرين للدروس الخصوصية الثانوية العامة، لمادة الفيزياء وجد 20 طالبا بالمقر بالمجاورة السابعة خلف مدرسة الصناعية بنات تم غلق المكان وتشميعه وتم غلق مقر بالمجاورة الثالثة خلف مدرسة الفاروق عمر لمادة الكمياء وتم غلق وتشميع المكان وتحويل المدرسين به إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.

كما أكد رئيس المركز والمدينة على أن الحملات مستمرة على مستوى المركز، لغلق جميع مراكز الدروس.