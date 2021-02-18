اليوم السابع
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الخميس، 18 فبراير 2021 02:38 م
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ضبط 692 كيلو مصنعات لحوم و1500 كيلو أسماك فاسدة في حملات بالإسماعيلية

الخميس، 18 فبراير 2021 01:30 م
ضبط 692 كيلو مصنعات لحوم و1500 كيلو أسماك فاسدة في حملات بالإسماعيلية المضبوطات
الإسماعيلية- صبرى غانم

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شنت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية عدة حملات تفتيشية تحت إشراف الدكتور حامد الأقنص مدير عام المديرية تفعيلا لقرارات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة شن حملات مستمرة علي محلات الجزارة و منافذ بيع اللحوم و الأسماك و المجازر للتأكد من صلاحية المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

أسفرت عن إعدام 310 كيلوجرامات من فيليه الدجاج بأحد المجازر وضبط 692 كيلو مصنعات لحوم و1500 كيلو من الأسماك غير الصالحة وفاسدة ظاهريا وتم تحرير 4 محاضر بأماكن متفرقة بعدة منافذ.

كما وردت شكوي إلي الرقابة التموينية بوجود لحوم بدون أختام بأحد محال الجزارة بنطاق حي السلام بشارع الدقهلية وبناء عليها قامت لجنة مشكلة من د. أحمد الجارحي مدير إدارة المجازر و التفتيش و د. محمد السيد طبيب بإدارة الصحة العامة والمجازر و عبد الحميد حسين رئيس الرقابة التموينية نتج عنها ضبط 60كيلو من اللحوم البقرية البيضاء بالعظم لا يوجد عليها أختام تدل علي أنها ذبحت في المجازر الحكومية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات وعمل محضر بذلك.

تأتي تلك الحملات مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد و تأكيدا لكافة الجهود المبذولة لضبط الاسواق و التأكد من صلاحية كافة المعروضات لاستهلاك مواطني الإسماعيلية.


الإسماعيلية

الطب البيطرى

حملات على محلات اللحوم

فيروس كورونا

محافظ الاسماعيلية

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