شهامة ولاد البلد.. كلب يعقر طالب أثناء دفاعه عن زميلاته أمام مدرسة.. فيديو

الإسكندرية- جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" تغطية خاصة عن واقعة تعرض طالب بمدرسة مبارك كول بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا لهجوم شرس من قبل كلب، وذلك بعد مشاجرة مع صاحبه وفق ما أظهر الفيديو، أدى إلى إصابة الطالب فى قدمه.

وقالت هالة .م، والده الطفل سيف الذى تعرض للعقر، إن ملخص الواقعة أن نجلى بيشتغل فى أحد المصانع طبقا البرتوكول التدريب لمدرسة مبارك كول بالمنطقة الصناعية وفي محيط التدريب يوجد مكان لأحد الدروس الخصوصية لطالبات فى الثانوية العامة.

وتضيف أنه أثناء عودته من عمله شاهد طالب معه كلب يقوم بإرهاب الطالبات وطفل صغير فحاول ابنى التدخل والدافع عنهم فقام صاحب الكلب بفك كمامة الكلب واشتبك مع نجلى بالألفاظ وبالأيد وسلط على نجلى الكلب فعقر رجله.

وقالت: توجهت برفقة نجلى إلى مستشفى قويسنا وتم إجراء اللازم من خياطة القدم وبنتابع حالته مع دكتور جراحة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.