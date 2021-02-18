سويسرا تعلن إعادة فتح البلاد تدريجيا بداية مارس بعد تراجع إصابات كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة السويسرية، أنها بصدد إعادة فتح المتاجر والمتاحف وحدائق الحيوان والمتنزهات الترفيهية بداية مارس المقبل.

أكدت الحكومة السويسرية فى بيانها، بأنها خطوة أولى للخروج من وضع الإغلاق الحالي لمواجهة وباء كورونا، مضيفة بأن الخطوة الثانية يمكن أن تستأنف الفعاليات الثقافية والرياضية بمشاركة محدودة، مشددة فى الوقت ذاته على أن المطاعم ستبقى مغلقة، كذلك سيظل أصحاب العمل تحت الأوامر للسماح بالعمل عن بُعد قدر الإمكان.

وخلال الأسابيع الأخيرة انخفض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في سويسرا، كذلك تراجع معدل دخول المستشفيات والوفيات ذات الصلة بالوباء.

وبلغ عدد حالات الاصابة بالفيروس في سوسيرا في الأسبوعين الماضيين 187حالة لكل 100 ألف نسمة، وهذا المعدل أعلى من ألمانيا المجاورة، لكن أقل من معدلات الإصابة في فرنسا وإيطاليا.

وكانت الحكومة السويسرية أعلنت في الـ 22 من ديسمبر الماضي عن فرض إغلاق عام لمدة شهر في البلاد لمواجهة وباء كورونا، قبل أن تعود وتمدد الإغلاق منتصف يناير الماضي حتى نهاية فبراير الجاري.

إلى ذلك، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 544 ألفا، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 9817 حالة.

يشار إلى أن سويسرا أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 51 أسبوع.