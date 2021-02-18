وقال: "إذا أضفنا ما بين 200 ألف طن و300 ألف طن (من النقص الناجم عن أضرار الإعصار) إلى النقص السنوي الذي يقارب مليون طن، فيمكننا تقدير نقص الغذاء في الشمال".



وقد تضررت كوريا الشمالية بشدة من الفيضانات الناجمة عن الأعاصير المتتالية من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي، والتي يعتقد الخبراء أنها دمرت مساحات شاسعة من المناطق الزراعية وفاقمت من مشكلة نقص الغذاء المزمن في كوريا الشمالية.