سوريا تعلن موافقتها على تصدير الكمامات والمعقمات إلى الخارج

أعلنت الحكومة السورية موافقتها على تصدير مادتي الكمامات والمعقمات إلى الخارج، لافتة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية.
ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت رئاسة مجلس الوزراء، إن السماح بتصدير المادتين يسهم بتصريف الفائض منهما وتشجيع الصناعة المحلية وخاصة بعد تحويل العديد من الصناعيين جزء من طاقتهم الإنتاجية إلى إنتاج الكمامات والمعقمات.
وأوضحت الحكومة السورية أن رئيس المجلس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص، كون الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية، ويلبي متطلبات أسواق التصدير الخارجية.
سوريا تعلن موافقتها على تصدير الكمامات والمعقمات إلى الخارجالخميس، 18 فبراير 2021 11:15 م
كمامات
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أعلنت الحكومة السورية موافقتها على تصدير مادتي الكمامات والمعقمات إلى الخارج، لافتة إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق المحلية.
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