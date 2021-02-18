سكرتير عام بنى سويف يناقش الموقف التنفيذى لرصد التعديات ومخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سو يف، اجتماعا مع أعضاء وحدة المتغيرات المكانية، وذلك فى حضور اللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة، ولمياء جلال مدير مكتب خدمية المستثمرين، ورؤساء الوحدات المحلية ،ومسؤولى الزراعة والرى وحماية الأراضى وهيئة مشروعات التعمير والبيئة وجهاز مدينة بنى سويف والطرق والاستثمار والأملاك والآثار والمناطق الصناعية فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وفى بداية الاجتماع، أكد السكرتير العام على المتابعة المستمرة من قبل محافظ بنى سويف لهذا الملف الهام، مشيرا إلى توجيهاته بأهمية أن تعمل كل الجهات المعينة كفريق واحد لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية ،التى تأتى ضمن الجهود المبذولة لمواجهة التعدى على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والتعامل معها فى المهد قبل تفاقمها، وذلك فى إطار توجيهات الدولة فى هذا الشأن.

وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذى لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسى لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفورى معها ، بالإضافة إلى مناقشة الفصل الإدارى لوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والوحدات المحلية ، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع قرارات الإزالة للمتغيرات غير القانونية الصادر بشأنها قرارات إزالة.