اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك في مدينة بدر

الخميس، 18 فبراير 2021 11:52 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك في مدينة بدر متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بمدينة بدر، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالإشتراك مع أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية – له معلومات جنائية حيث أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما وكذلك مبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


امن القاهرة

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مدينة بدر

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البنوك

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