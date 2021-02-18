روشتة مرضى حساسية الصدر فى العواصف الترابية.. إنفوجراف

العواصف الترابية وموجات الطقس السيئ تتسبب فى متاعب لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، والذين يتعرضون لمضاعفات جراء انتشار حبوب اللقاح فى الجو وانتشار بعض العدوى والميكروبات أيضا، ما يجعل خروجهم من المنزل أمرا يعرضهم للعديد من مشاكل الجهاز التنفسى.

وكشف تقرير صادر من ميديكال إكسبريس أن الأشخاص المصابين بالحساسية قد يتعرضون لالتهاب الأنف التحسسى الناتج عن حساسية الغبار، وقد تتفاقم الأزمة الصحية ويصل لحد الإصابة بالربو والتهاب الإكزيما.

وحدد التقرير روشتة وخطوات ضرورية لمرضى حساسية الصدر كالتالى: