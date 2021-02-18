روسيا تسعى للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى للقاح كورونا "سبوتنيكv"

كتبت أمل علام

طالب مطورو لقاح سبوتنيك Sputnik V الروسي تسريع عمليات تسليم لقاح كورونا إلى الاتحاد الأوروبي، وإشراك مرافق الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ، حسبما كتب المطورون على تويتر يوم الأربعاء، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس.

تتحدث التغريدات عن اتفاقية "تم بموجبه تقديم جرعات كبيرة من لقاح سبوتنيك Sputnik V للأوروبيين بعد موافقة وكالة الادوية الأوروبية EMA وبعد اكتمال التطعيم الشامل في روسيا في يونيو 2021".

وأضاف المطورون: "يمكن تسريع هذا الجدول الزمني من خلال إشراك منشآت الإنتاج في الاتحاد الأوروبي التي تنتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية EMA"".

في غضون ذلك، ستسلم روسيا جرعات اللقاح إلى المجر ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي "قررت طلب سبوتنيك مباشرة، حيث تشير التغريدات على أن الوكالة الأوروبية EMA قد عينت بالفعل مقررين لمراجعة مستمرة.

"تم بالفعل تعيين مقررين للمراجعة المستمرة من قبل الوكالة EMA بعد تقديم طلب SputnikV سبوتنيك.

يُذكر أن مطورى سبوتنيك Sputnik V، قد قدموا طلبًا للمراجعة المستمرة، بينما سيكون طلب ترخيص السوق هو الخطوة التالية.

وكتبوا على تويتر، "نأمل أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم اللقاح على أساس علمي وليس سياسي، حيث تم الموافقة بالفعل على سبوتنيك من قبل 29 دولة"

ووفقا لوكالة تاس، كانت روسيا أول دولة تسجل لقاحها ضد فيروس كورونا الجديد في 11 أغسطس 2020، تم تطوير لقاح سبوتنيك Sputnik V من قبل مركز أبحاث Gamaleya الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، حيث أن لقاح سبوتنيك Sputnik V هو لقاح على يعتمد على ناقلات الفيروس الغدي، يتم إعطاء اللقاح على جرعتين.

وعلى صعيد آخر، أكد فرانشيسكو فايا مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا، أن اللقاح الروسى سبوتنيك Sputnik V أثبت فعاليته وأمانه ضد فيروس كورونا، وقد تم إرساله إلى وزارة الصحة الإيطالية ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف، شارك هذا المعهد في علاج وبحث عدوى فيروس كورونا الجديد منذ بداية الوباء، موضحا، "لقد أجرينا دراستنا الخاصة للمواد البحثية حول اللقاح الروسي المتاح لنا، بما في ذلك تلك التي نشرتها مجلة لانسيت The Lancet ، موضحا إن استنتاجنا كان إيجابيا، مؤكدا إن فاعلية اللقاح تزيد عن 92% وهو آمن تمامًا، موضحا أنه تم تقديم ​​تقرير المعهد إلى وزارة الصحة، ويجب أن يتم عرضه على رئيس الحكومة "رئيس الوزراء".

وأضاف، "أنا واثق من أن مثل هذه التقييمات يجب أن تكون خالية من أي أساس سياسي، موضحا أنه إذا كان اللقاح فعالًا وآمنًا، فيجب استخدامه في إيطاليا".