رفع مخلفات بالطرق فى قرى أرمنت وإزالة مخالفة تعدى على أرض زراعية

الأقصر - أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر برئاسة العميد عبد الله عاشور حملة مرافق استهدفت منطقة زانين ومدخل أرمنت الحيط وشارع الزلفي وشارع الجبانة وميدان السوق بأرمنت الحيط.

وتم خلال الحملة رفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية، وتم تحرير محاضر أشغال ومحاضر نظافة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومسؤلي الاشغالات ومشرفين وعمال النظافة، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع كافة الاشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف انواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفى نفس السياق وفي إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر في التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد، قال العميد عبد الله عاشور رئيس المركز، بأن الحملة أسفرت عن إزالة مخالفة تعدي على أرض زراعية بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175م2 بناحية جسر الحجر .

وتمت إزالة المخالفة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وشارك في الحملة عبدالناصر حمايد رئيس الاشغالات ومحمد سيد مسئول الاشغالات وخالد ابو الوفا فني التنظيم بالمركز، حيث يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.