رئيس مدينة البياضية يكرم العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

كرم وكيل الوزارة، محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عدد من العاملين بالمركز التكنولوجى بالمدينة، وذلك نظراً لما قدموه من جهد والذى ظهر جلياً فى اعتماد وزارة المالية للدفع الإلكتروني لمدينة البياضية كأول مدينه فى محافظة الأقصر تحصل على الاعتماد.

وأوضح رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه جاء هذا التكريم اثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمدينة والمكرمين هم كل من: (محمد جميل مدير المركز - دعاء محمد وكيل المركز - إبراهيم عبد ربه عبد القادر وكيل المركز - سماح احمد الطاهر - نوبيه محمود على - منار حسين قناوى - شحات محمد - عبد الناصر عمر بشير - فتحيه ابراهيم عبد الحفيظ - وفاء على محمد)، موضحاً أنه كان الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أول ملف داخل المركز الجديد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات تيسيرا للمواطنين.

ولفت رئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، إلى أن المركز يضم عدد من أجهزة حاسب آلي، لتسهيل الحصول على التراخيص والمرافق والمحلات التجارية، وغيرها، ويعمل على الربط الإلكترونى بين كافة الإدارات ذات الصلة بالخدمة التى يرغب فيها المواطن، ضمن نظام الشباك الواحد، لفصل مُقدم الخدمة عن متلقيها، وتحسين أسلوب الرقابة ورفع كفاءة أداء العاملين، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال نظام الدور الرقمى على غرار البنوك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وأكد أن الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ أول ملف داخل المركز الجديد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بخصوص المضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات تيسيرا للمواطنين.