حملات ميدانية للتوعوية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بأسوان.. صور

كتب وليد عبد السلام

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استمرار سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل وحقوق المواطن بالمنظومة الجديدة، وذلك بكافة محافظات المرحلة الأولى، والتى تضم 6 محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية ، جنوب سيناء، السويس ، أسوان).

وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل فى بيان لها اليوم الخميس، إن منظومة التأمين الصحى الشامل من أعظم المشروعات التى جرى إنجازها فى الإصلاح الاجتماعى، ومن خلاله تمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة تغطى كافة المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذى استدعى التوعية بالمشروع وتثقيف كافة مواطنين بالمنظومة الجديدة وشرح أبعاد وآليات التسجيل وأهميته، فضلًا عن حقوق المريض في المنظومة الجديدة والتزاماته والفئات التي تتكفل الدولة بتغطيتهم دون تحميلهم أي أعباء مالية.

وأكد البيان أن كافة الندوات التثقيفية تُعقد مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، معربًا عن فخره بفريق العمل الدؤوب الذي يدعو المواطنين للتسجيل في المنظومة الجديدة لإيمانه الشديد بهذا المشروع القومي الذي تدعمه الدولة المصرية فيما تسعى القيادة السياسية الرشيدة لمد مظلة التأمين الصحي الشامل ليشمل كل المصريين في غضون الـ 10 أعوام القادمة.

وأضاف البيان أن عقد الندوات الميدانية للمواطنين يهدف إلى التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وأهميتها، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطواتها والتعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل، كما تطرقت الندوات إلى الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين حول المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أنه خلال أسبوع واحد تم عقد 12ندوة توعوية بمحافظة أسوان، حيث تنوعت الندوات وحملات التوعية الميدانية لتشمل العاملين والمترددين على مديرية الزراعة، متحف النوبة ، معهد أورام أسوان ، وكذلك المترددين على عدد من الوحدات الصحية والمنشآت العامة شملت وحدات "المريناب بادفو، دار الضيافة بقرية الوقداب بادفو، الكاجوج بكوم امبو، سبعة قبلي بكوم امبو، السلسلة بكوم امبو، الشيخ مصطفي بادفو، سبعة قبلي بكوم امبو"، كما تم عمل لقاءات تثقيفية بمكتب بريد كوم امبو بالإضافة إلى التوعية بالمنظومة الجديدة في إطار القافلة الطبية بالغوالية.

وتابع : تأتي هذه الحملات التوعوية الميدانية في إطار الجهود المبذولة بمحافظة أسوان استعدادًا لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها، لافتًا أن محافظة أسوان هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يبلغ عدد سكانها مليون و532الف و400 نسمة.