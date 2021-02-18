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حبس سيدة انتحلت صفة موظفة لسرقة مشغولات ذهبية من مساكن الأميرية

الخميس، 18 فبراير 2021 02:39 م
حبس سيدة انتحلت صفة موظفة لسرقة مشغولات ذهبية من مساكن الأميرية حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية بحبس ربة منزل انتحلت صفة موظفة بالشئون الاجتماعية لسرقة المشغولات الذهبية من داخل الشقق السكنية وارتكاب 5 وقائع، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية )، وبحوزتها ( سلسلة ذهب، هاتف محمول، مبلغ مالي ).

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بأسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الاجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وبتطوير مناقشتها اعترفت بارتكاب (4 جرائم سرقة بذات الأسلوب ).

وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها ، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة واتهموها بالسرقة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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قسم الأميرية

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