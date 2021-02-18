حبس تشكيل عصابى 4 أيام بتهمة سرقة سيارة مواطن فى السويس

وكان ضباط المباحث، تمكنوا من إعادة السيارة المسروقة بعد قيام المتهمين بإخفائها من أجل بيعها بمنطقة المرج السكنية بالقاهرة.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا من مواطن بقيام 3 أشخاص بسرقة سيارته التي يعمل عليها "ليموزين" بالمحافظة، بعد دخولهم إلى السيارة، وأصدر اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي، تعليمات بسرعة القبض على التشكيل العصابي.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن المتهمين الثلاثة هم أصدقاء، وأنه قاموا بادعاء أنهم يريدون سيارة ليموزين، وفور دخولها هددوا السائق وقاموا بسرقتها.

ونجح رئيس مباحث مديرية الأمن في القبض علي المتهمين، وإعادة السيارة المسروقة التي قام المتهمين بإخفائها بمنطقة المرج بالقاهرة.

واعترف المتهمين، بقيامهم بارتكاب الجريمة بسبب مرورهم بضائقة مالية، وكانوا يستعدون لبيعها، لذلك قاموا بنقلها الي منطقة المرج.