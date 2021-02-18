اليوم السابع
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حاكم نيويورك يواجه أزمة بسبب إخفائه أعداد وفيات دور المسنين.. وFBI يحقق

الخميس، 18 فبراير 2021 09:51 ص
حاكم نيويورك يواجه أزمة بسبب إخفائه أعداد وفيات دور المسنين.. وFBI يحقق اندرو كومو حاكم نيويورك
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت قناة ABC News الأمريكية إن الإف بى أى والإدعاء الفيدرالى فى بروكلين يحققون فى  تعامل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو مع أزمة دور رعاية المسنين فى الفترات الأولى من  جائحة كورونا، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على الأمر، حيث أوضحت المصادر أن التحقيق لا يزال فى مراحله الأولى، وتم إصدار أوامر الإدعاء.

ولم يتضح بعد الحجم الكامل للتحقيق، إلا أن المصادر قالت إن هناك اهتمام خاص بدور المسنين، التى كانت مصدر إحباط متزايد من الحاكم أندرو كومو.

 وفى الأسبوع الماضى، اعترفت مساعدة أن إدارة كومو حجبت أعداد وفيات دور الرعاية عن المشرعين فى الولاية، خوفا من أن يتم استخدامها ضد نيويورك من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

 وقالت ميليسيا ديروزا، أبرز مساعدى كومو عن ترامب: سيبدأ فى التغريد بأننا قتلنا الجميع فى دور الرعاية. ويبدأ فى ملاحقة حاكم نيو جيرسى فيل مورفى وملاحقة حاكم كاليفورنيا جيفين نيوزم وملاحقة حاكمة ميتشيجان جريتشين ويتمر، ويوجه وزارة العدل بالتحقيق معنا.

وقالت دي روزا، إنهم تجمدوا بشكل أساسى، لأنهم فى هذا الوقت كانوا فى وضع لا يعرفون ما إذا كانت هذه الأرقام ستذهب إلى وزارة العدل أم إلى المشرعين، وأن يتم استخدامها ضدنا. وأضافت أنهم لم يكونوا متأكدين من أنه سيكون هناك تحقيقا.

 واعترف كومو فى وقت سابق هذا الأسبوع بأن التعامل مع بيانات أعداد وفيات دور رعاية المسنين خلف فراغا ملأه التضليل المعلوماتى ونظريات المؤامرة، لكنه رفض الاعتذار.


اندرو كومو

حاكم نيويورك

دور المسنين

اخبار امريكا

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