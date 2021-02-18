جهاز حماية المستهلك يحرر 77 محضرا لمطاعم بدون ترخيص فى 9 محافظات

.كتب مدحت وهبة

أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ الجهاز شن حملات مفاجئة بـ11 محافظة، استهدفت الأسواق التجارية، والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، لافتا إلى أنّ الحملات جاءت بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات علي الأسواق، وضبط كافة المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك المصرى.



وأكد حسام الدين، أنّ الحملات فى محافظة سوهاج، أسفرت عن ضبط أحد مراكز حضانات الأطفال مخالف للتراخيص ولا يوجد به غرفة تعقيم، وبه كمية كبيرة من المحاليل منتهية الصلاحية، وكذلك ضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وفى محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأجهزة المختصة تم غلق أحد المطاعم بمنطقة كرموز لعمله بدون ترخيص وضبط كمية من الأجبان والزيوت غير صالحة للأستهلاك الآدمى، وكذلك غلق كافيه ومخبز للعمل بدون ترخيص وتوقيع الغرامة الفورية علي أحد محلات المواد الغذائية لعدم تطبيق الإجراءات الأحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض علي النيابة العامة.



وأضاف حسام الدين، أن حملات الجهاز فى الفيوم، والبحيرة، وأسوان، والمنوفية ، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعلية، وبورسعيد، استهدفت المحلات التجارية، وتم إجراء بعض محاولات الشراء عن طريق العاملين بالجهاز، للتأكد من التزامها في فترة الأوكازيون بتقديم عروض وخصومات حقيقة للمستهلكين ومنتجات ذات جودة عالية، ما أسفر عن تحرير 77 محضرا لبعض المحلات المخالفة بهذه المحافظات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والاشتراك في الأوكازيون دون الحصول علي تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.



وأكد حسام الدين أن الحملات مستمرة علي الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وحزم ضد من يثبت تلاعبه ومخالفته للقانون وإضراره بحقوق المستهلك المصرى.