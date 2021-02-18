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جنايات المنيا تقضى بالسجن المؤبد لشخص قتل زوجته

الخميس، 18 فبراير 2021 08:22 م
جنايات المنيا تقضى بالسجن المؤبد لشخص قتل زوجته حبس - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغغار

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، بالسجن المؤبد 25 سنة حضوريا على شخص متهم بقتل زوجته في القضية رقم 16285 لسنة 2020 جنايات مركز المنيا والمقيدة برقم 2215 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

وعاقبت المحكمة المتهم "أ.ع.ع" وdبلغ من العمر 52 سنة ويعمل ومقيم المنيا بالسجن المؤبد 25 سنه حضوريا لقيامه في شهر يونيو لعام 2020 بدائرة مركز المنيا بقتل زوجته المجني عليها "ل.س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها وترصد لها في المكان الذي كانت تتواجد به وما أن ظفر بها حتى طعنها بمطواة قرن غزال في عنقها قاصدا  من ذلك قتلها، وذلك جراء خلفات زوجية شديدة بينهما، حيث قامت على إثرها المجني عليها برفع دعوة خلع على زوجها المتهم بحجة استحالة العشرة الزوجية فيما بينهما.

وأحال المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام، في العشرين من ديسمبر لعام 2020.

ويعد هذا الحكم غير نهائي لجواز الطعن عليه من قبل المتهم أمام محكمة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم عليه من هيئة المحكمة الموقرة.

 

 


محكمة المنيا

محكمة الجنايات

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محافظة المنيا

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