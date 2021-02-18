اليوم السابع
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جلسة صلح تنهى خلافا بين عائلتى عصر والشرقاوى بسبب منزل فى الغربية

الخميس، 18 فبراير 2021 11:58 ص
جلسة صلح تنهى خلافا بين عائلتى عصر والشرقاوى بسبب منزل فى الغربية جانب من جلسة الصلح
الغربية مصطفى عادل

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أنهت لجنة المصالحات العرفية بمركز السنطة بمحافظة الغربية، خلافا بين عائلتي عصر والشرقاوي والتي استمرت لفترة طويلة بسبب الخلاف على بيع وشراء منزل، وأسفرت الخلافات عن نشوب مشاجرة بين الطرفين ووقوع إصابات.

وعقدت اللجنة برئاسة راغب الشرقاوي عمدة قرية مسهلة، والعمدة أحمد رشاد، وأعضاء اللجان العرفية من قريتي برما وجنزور، واستمعت اللجنة لأقوال طرفي النزاع وشهود الواقعة، وتبين أن الخلاف على بيع وشراء منزل تابع للأوقاف ونشبت مشاجرة بين الطرفين أسفرت عن وقوع إصابات.

وفي نهاية الجلسة، تم الصلح بين الطرفين على أن يتم التنازل عن كافة المحاضر والقضايا أمام الشرطة والمحاكم، وتحديد شرط جزائي 250 ألف جنيه لمن يقوم بالتعدى على الآخر، ويدفع طرف عائلة عصر مبلغ 150 ألف جنية لعائلة الشرقاوى، وزيارة كلا منهما منزل الآخر.

وقدم أهالى العائلتين الشكر لأعضاء اللجنة العرفية لجهودهم في الصلح بين العائلتين وبث روح الأمن والسلام فى نفوسهم.


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إنهاء خصومة بالسنطة

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اخبار محافظة الغربية

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