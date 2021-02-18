"تموين بورسعيد": صرف 90% من الدعم المقرر لشهر فبراير

وأضاف "ثابت"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير جميع السلع الغذائية والأساسية في الأسواق، كما تخصيص لجنة لمتابعة ذلك.

وأشار إلى أنه تتواجد لجنة مشكلة من المديرية بغرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة بورسعيد برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق، واحتياجات المواطنين، بالإضافة غرفة عمليات أخرى بالمديرية لمتابعة السلع التي يتم ضخها في الأسواق بشكل يومي، والتعامل بشكل سريع مع أية ظروف طارئة.