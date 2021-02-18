تفاصيل مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز الجارى تنفيذها خلال 2021

كتبت – مروة الغول

كشفت تقارير صادرة عن قطاع البترول عن أهم مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغازالجاري تنفيذها خلال العام الجاري 2021، وتلك المشروعات هى كالتالى:

1-مشروع إزالة الاختناقات بـ"بدر3" وإعادة حقن المياه بسترا لزيادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات منطقة "بدر- ۳" وزيادة طاقة معالجة الزيت والمياه لتصبح ۳۰ ألف برميل يوميا ، وتبلغ تكلفته حوالي 57 ملیون دولار .

2-مشروع توريد وتركيب وحدات إزالة الزئبق بشركة بدرالدين للبترول ويهدف إلى تركيب ۳ وحدات جديدة لإزالة الزئبق بمصنع بدر -۳ لإعادة مستويات الزئبق في الغاز إلى النسب المسموح بها طبقا للمواصفات القياسية وتبلغ تكلفة المشروع 13.2 ملیون دولار .

3-مشروع إنشاء مستودع التخزين السابع بشركة ويبكو ويهدف إلى استيعاب كميات الزيت الخام المنتجة بالصحراء الغربية من خلال إنشاء مستودع تخزين سعة 630 ألف برميل وتبلغ تكلفة المشروع ۲۷ مليون دولار .

4-مشروع تسهيلات الإنتاج بمنطقة نياج -ا بشركة بدرالدين للبترول ويهدف إلى رفع كفاءة وحدة فصل الزيت من خلال ترکیب وحدة جميع آبار جديدة ، و 6 مستودعات تخزين بسعة إجمالية 33.5ألف برميل وتبلغ تكلفة المشروع 13.7مليون دولار .

5-مشروع إنشاء رصيفين بحريين ( الشركة العامة للبترول ) ويهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة وكذا إنشاء 4 خطوط بحرية قطر 6 بوصة بإجمالي 25 کم وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 60.43 مليون دولار .

6-تطوير حقول شمال البحرية ويهدف إلى استيعاب الزيادة المتوقعة في إنتاج الزيت الخام من 8- إلى 18.8 ألف برميل يوميا من خلال وإنشاء محطة معالجة وصهاريج لتخزين الخام . وكذا إنشاء خط شحن بطول 1.4کم وذلك باستثمارات حوالي 53 مليون دولار .

7-مشروع إنشاء خط خام محطة تجميع سنان / ميناء الحمرا بطول ۱۷۰ كم / ۱۲ مشتملاته ويهدف إلى استيعاب الزيادة في الإنتاج من آبار الشركة العامة والشركات الشقيقة بمنطقة الصحراء الغربية وتطوير محطة بجميع سنان من خلال إنشاء خط شحن قطر ۱۲ وبطول ۱۷۰ کم وكذا تطوير محطة تجميع سنان بتكلفة استثمارية حوالي ۷۷5 مليون جنيه .

8-مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية بشركة جابكو ( المرحلة الرابعة ) ويهدف إلى المحافظة على الإنتاج الحالي وزيادة طاقة الاستقبال والمعالجة بتسهيلات الإنتاج وذلك من خلال إحلال وتجديد شبكة خطوط نقل الزيت والبنية التحتية لرفع مستوى الأمان في التشغيل للمستوى العالمي ، وذلك باستثمارات حوالی ۱۳۷ مليون دولار.